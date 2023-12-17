Burdur\'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı

Burdur'da yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitim gören ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta kalan Şevvalnur T. (19), Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yurdun alt tarafında bulunan sokakta yürüyüş yaptığı esnada sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Genç kızın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şevvalnur T. ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağ kalçasından yaralanan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. - BURDUR