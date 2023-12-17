 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Şevvalnur T., yürüyüş yaparken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan genç kız, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Burdur\'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı
17.12.2023 - 22:33,
Abone Ol

Burdur'da yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitim gören ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta kalan Şevvalnur T. (19), Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yurdun alt tarafında bulunan sokakta yürüyüş yaptığı esnada sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Genç kızın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şevvalnur T. ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağ kalçasından yaralanan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Yurtlar Kurumu, Gençlik, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika


22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin 'tarikat' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek

Son Dakika
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 23:50:07. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement