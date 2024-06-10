Burdur'da Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Burdur'da Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı

Burdur'da bulunan süt ürünleri fabrikasında kimyasalların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, fabrika kenarında bulunan hidrojen peroksit içerikli kimyasal malzemelerin bulunduğu alanda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 22:36
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Burdur'da bulunan süt ürünleri fabrikasında kimyasalların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir süt ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika kenarında bulunan hidrojen peroksit içerikli kimyasal malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yanan bölümde birçok kimyasal maddenin bulunması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönülürken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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