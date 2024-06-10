Burdur'da Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı

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Burdur'da bulunan süt ürünleri fabrikasında kimyasalların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir süt ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika kenarında bulunan hidrojen peroksit içerikli kimyasal malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yanan bölümde birçok kimyasal maddenin bulunması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönülürken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR