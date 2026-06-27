Burdur\'da Tartışma Kanlı Bitti

Burdur'da tartıştığı adamı vurarak öldüren şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Akay ve Ali Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç. yanında getirdiği silahla Hasan Akay'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Akay, ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akay sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleni ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akay kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirilen şüpheli şahıs Ali Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR