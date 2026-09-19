Burdur'da ticari taksi yönlendirme römorkuna çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da ticari taksi yönlendirme römorkuna çarptı, sürücü yaralandı

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Burdur\'da ticari taksi yönlendirme römorkuna çarptı, sürücü yaralandı
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Burdur-Antalya Karayolu Antalya Kavşağı yakınlarında ticari taksinin trafik yönlendirme römorkuna çarpması sonucu taksi sürücüsü yaralandı. İlk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'da ticari taksinin trafik yönlendirme römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, taksi sürücüsü yaralandı.

Kaza, Burdur- Antalya Karayolu Antalya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 15 T 0046 plakalı ticari taksi, yol üzerinde bulunan 34 HOG 121 plakalı araca bağlı trafik yönlendirme römorkuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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