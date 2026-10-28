Burdur'da tırdan yola düşen mermerler tek şeridi kapattı, tıra ceza kesildi

Burdur'da kavşaktan dönüş yapan tırdan yola mermer parçaları düştü. Polis ekipleri tarafından tıra idari para cezası uygulanırken karayolları ekipleri yola saçılan mermer parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Burdur- Antalya karayolu üzerindeki Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 ADN 482 plakalı tır, kavşakta dönüş yaptığı sırada taşıdığı mermerler yola düştü. Yola saçılan mermer parçaları yolda tek şerit kapanırken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tır hakkında idari işlem uyguladı. Karayolları ekipleri ise yola düşen mermer parçalarının temizlenmesi için çalışma başlattı.