Burdur\'da Trafik Denetimleri: 30 Ceza, 20 Araç Men

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan trafik denetimlerinde 757 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından 16-17 Ağustos tarihlerinde trafik güvenliğinin sağlanması, usulsüzlük ve suistimallerin önlenmesi ile kural ihlallerinden kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi amacıyla "ışık donanımları ve kullanımına yönelik denetim" gerçekleştirildi.

Denetimlerde 757 araç ve sürücü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 30 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca 20 araç trafikten men edildi, 1 sürücünün ise sürücü belgesi geri alındı. - BURDUR