Burdur\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Tefenni ilçesi Burdur Fethiye karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karamusa köyü Kurucuova mevkiinde tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Fatih Ş.Ü. (32) idaresindeki 15 ADS 928 plakalı Nissan marka otomobil ile ana yolda Tefenni istikametinden Çavdır istikametine seyir halinde olan Hasan Ç.(46) idaresindeki 07 ERY 58 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Ç. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İsmail E. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR