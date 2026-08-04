Burdur\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 07 ADN 107 plakalı otomobil ile K.Y.'nin kullandığı 15 AEM 257 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.