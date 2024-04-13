Burdur\'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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Burdur'un Kemer ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Asarcık Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Demirayak (50) idaresindeki 15 DL 688 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Demirayak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar İbrahim D. (36) ve Yusuf D. (19) yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Demirayak'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrasında morga kaldırıldı. - BURDUR