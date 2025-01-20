Burdur'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur\'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bucak'ta devrilen traktörün sürücüsü 58 yaşındaki Recep Yıldız hayatını kaybetti.

20.01.2025 19:10
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Burdur'un Bucak ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Kızılkaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Yıldız (58) idaresindeki 07 CJH 29 plakalı traktör, yolun sağ şeridinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada traktörün altında kalan Recep Yıldız ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recep Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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