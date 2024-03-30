Burdur\'da Üvey Kardeş ve Üvey Baba Arasında Kavga: Genç Üvey Babasını Bıçakladı

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Burdur'da arkadaşları ile eve gelip kardeşlerini darp eden üvey kardeş ile üvey baba arasında çıkan kavgada genç, üvey babasını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olay 22.15 sıralarında Burdur merkez Karasenir Mahallesi Anıt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşları ile üvey babasının yaşadığı eve gelen M.D.B. burada üvey kardeşi N.N.S.'yi darp etti. Bunu gören üvey baba A.S. de M.D.B. ile kavgaya tutuşunca M.D.B. üvey babası A.S.'yi koltuk altından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.S. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden ayrılan şahısları bulmak için çalışma başlattı. - BURDUR