Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Burdur'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 23 Mart tarihinde Burdur'daki uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan O.K., F.K. ve F.B.K. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 5 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçası ile 30 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Denetimlerin devamında, Burdur il merkezinde durdurulan C.K. ve A.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 350 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçası ile 34,69 gram metamfetamin bulundu.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi. - BURDUR