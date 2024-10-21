Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

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Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çavdır ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ve Gölhisar ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 870,85 gram esrar, sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 600 kullanımlık kağıt parçası, 5.55 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 11 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. ve M.A. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR