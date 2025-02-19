Burdur'da Yamadı Gölü'nde Üçüncü Yangın: 1 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Yamadı Gölü'nde Üçüncü Yangın: 1 Gözaltı

Burdur\'da Yamadı Gölü\'nde Üçüncü Yangın: 1 Gözaltı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Yamadı Gölü'nde son 10 gün içinde üçüncü kez çıkan yangına müdahale edildi. Yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı ve bölgede fotokapanlar ile izleme çalışmaları başlatıldı.

19.02.2025 21:47  Güncelleme: 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, bölgenin önemli sulak alanlarından biri olan Yamadı Gölü'nde son 10 gün içinde üçüncü kez yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale ederken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gölhisar ilçesinde birçok canlıya ev sahipliği yapan Yamadı Gölü'ndeki sazlık alanda saat 15.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fotokapanlar bölgeyi 7/24 izliyor

Son 10 gün içinde farklı noktalarda çıkan üçüncü yangının sebebini araştıran jandarma ekipleri, bölgeye fotokapanlar kurarak göl çevresini 7/24 izlemeye aldı.

Yangına Gölhisar, Tefenni, Çavdır, Söğüt, Altınyayla, Karamanlı ve Yusufça'dan gelen toplam 17 itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekibi müdahale etti. Yangında şimdiye kadar 50 hektar alan zarar gördü.

Vali ve Kaymakam bölgeye geldi

Bölgeye gelen Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve Gölhisar Kaymakamı Emre Çiftçi, yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

1 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, fotokapan görüntülerinde yangından önce bölgede görülen bir şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

"Müdahale şansı çok kısıtlı"

Yangın hakkında konuşan Gölhisar Doğa Koruma Derneği Başkanı Selahattin Bulut, "Maalesef ilçemizde 10 gün içerisinde üçüncü defa göldeki sazlıklar yakıldı. Ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor. Bölge göl arazisi olduğundan müdahale şansı çok kısıtlı maalesef" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Gölhisar, 3-sayfa, burdur, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Yamadı Gölü'nde Üçüncü Yangın: 1 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:57:13. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Yamadı Gölü'nde Üçüncü Yangın: 1 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.