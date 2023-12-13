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Burdur'da yapılan asayiş uygulamalarında 9 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da yapılan asayiş uygulamalarında 9 şahıs tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, 1-12 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 53 olayda 65 şüpheliyi tespit ederek adli makamlara sevk etti. Ayrıca, yapılan sorgulamalarda 52 aranan şahıs ve 2 yakalama kaydı bulunan araç da yakalandı.

Burdur\'da yapılan asayiş uygulamalarında 9 şahıs tutuklandı
13.12.2023 - 00:19,
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-12 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 53 olayda 65 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 21 bin 285 şahıs sorgulamasından 52 aranan şahıs, 11 bin 371 araç sorgulamasında 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca "Tedbir kararını ihlali" suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.O. isimli şüpheli şahıs, "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçundan hakkında 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şüpheli şahıs, "Nafaka hükümlerine uymamak" suçundan hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. isimli şüpheli şahıs, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (DEAŞ)" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. isimli şüpheli şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan hakkında 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. isimli şüpheli şahıs, "Dolandırıcılık" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U. isimli şüpheli şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D. isimli şüpheli şahıs, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şüpheli şahıs, "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P. isimli şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Burdur, Cezaevi, Suç, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da yapılan asayiş uygulamalarında 9 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da yapılan asayiş uygulamalarında 9 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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