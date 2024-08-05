Burdur-Fethiye Karayolu'nda Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Burdur-Fethiye Karayolu'nda Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Burdur-Fethiye Karayolu\'nda Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Burdur-Fethiye Karayolu'nda içinde tatilden dönen gençlerin olduğu otomobil kontrolden çıkarak taklalar atıp yol kenarında bulunan evin bahçesine düştü. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

05.08.2024 04:59
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Burdur- Fethiye Karayolu'nda içinde tatilden dönen gençlerin olduğu otomobil kontrolden çıkarak taklalar atıp yol kenarında bulunan evin bahçesine düştü. Kaza esnasında arka koltukta uyurken araçtan çatıya fırlayan genç, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Çallıca köyü Fethiye- Burdur Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fethiye'den İstanbul'a gitmekte olan Beytullah B. idaresindeki 34 DD 8989 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Çallıca mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce refüje ardından yol kenarında bulunan müstakil evinin duvarına çarparak taklalar atıp bahçeye devrildi. Kaza esnasında arka koltukta uyuduğu öğrenilen Emre Barış Savur (30), takla atan araçtan fırlayarak evin çatısına uçtu. Sürücü Beytullah B. ve diğer yolcu Yunus E. D. araç içinde sıkışarak yaralandı. O sırada balkonda oturan ev sahibi Hamdi Şimşek'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar Beytullah B. ve Yunus E. D. ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çatıya uçan Emre Barış Savur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının çalışmalarının ardından Emre Barış Savur'un cenazesi çatıdan indirilerek otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen hafif ticari araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"2 metre daha sağ tarafa gelse benim üzerime düşecekti"

Balkonda otururken bir anda duyduğu gürültü ile irkilen ev sahibi Hamdi Şimşek, "Ben balkonda oturuyordum. Aniden bir gürültü geldi. Araba takla atarak tam olduğumuz yere düştü. İki arkadaşı arabanın içinden çıkardık. Diğer arkadaş ise çatıda hayatını kaybetti. Aramızda 2 metre mesafe ya vardır ya yoktur. Allah göstermesin 2 metre daha sağ tarafa uçsa araç benim üzerime gelecekti. Çok büyük gürültü oldu. Gürültüyle birlikte bir anda ortalığı toz bulutu kapladı ve araba önümüze düştü" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Fethiye Karayolu'nda Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur-Fethiye Karayolu'nda Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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