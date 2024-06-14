Burdur-Fethiye Karayolunda Otomobil Şarampole Devrildi, 4 Kişi Yaralandı

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Burdur- Fethiye karayolunda seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Çallıca Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fethiye istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan İbrahim Fatih Y. (39) idaresindeki 45 AEJ 221 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Fatih Y., Macide Y. (34), Kerem Y. (14) ve Kayra Y. (10) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken şarampole devrilen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR