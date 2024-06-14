Burdur-Fethiye Karayolunda Otomobil Şarampole Devrildi, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Burdur-Fethiye Karayolunda Otomobil Şarampole Devrildi, 4 Kişi Yaralandı

Burdur-Fethiye karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Burdur Hastanesi'ne kaldırıldı.

14.06.2024 18:30
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Burdur- Fethiye karayolunda seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Çallıca Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fethiye istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan İbrahim Fatih Y. (39) idaresindeki 45 AEJ 221 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Fatih Y., Macide Y. (34), Kerem Y. (14) ve Kayra Y. (10) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken şarampole devrilen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Fethiye Karayolunda Otomobil Şarampole Devrildi, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur-Fethiye Karayolunda Otomobil Şarampole Devrildi, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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