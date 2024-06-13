Burdur İl Jandarma Komutanlığı Sanal Devriyelerde 45 Sosyal Medya Hesabını Kapattı - Son Dakika
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı Sanal Devriyelerde 45 Sosyal Medya Hesabını Kapattı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sanal devriyelerde bahis ve müstehcen içerikler paylaşan 45 sosyal medya hesabı kapatıldı. Ayrıca, siber farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verilen 2 okulda 8 öğretmen/öğrenci velisi ile 105 öğrenciye eğitim verildi. BTK'ya yapılan başvuru sonucunda 2 internet sitesi ve 45 sosyal medya hesabı hakkında erişim engellenmesi işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, dolandırıcılık amaçlı bir web sitesi ve mobil uygulama da erişime engellendi.

13.06.2024 17:10
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sanal devriyelerde bahis ve müstehcen içerikler paylaşan 45 sosyal medya hesabı kapatıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-11 Haziran tarihleri arasında icra edilen faaliyetler çerçevesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 2 okulda 8 öğretmen/öğrenci velisi ile 105 öğrenciye "siber farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi" verildi.

İnternet ortamı üzerinde yer alan ve herkese açık olan kaynaklarda/sosyal medya platformlarında umuma açık olarak paylaşımlar üzerinden atılan sanal devriyeler neticesinde 1 "Yasadışı Bahis" sitesi ile 1 "Müstehcen İçerikli Paylaşım" yapan internet sitesi olmak üzere toplamda 2 internet sitesi ve 33 "Müstehcenlik" suçu ile 12 "Yasadışı Bahis" suçu olmak üzere toplamda 45 sosyal medya hesabı hakkında BTK'ya (Bilgi Teknolojileri Kurumu) olası mağduriyetlerin giderilmesi maksadıyla erişim engellenmesine yönelik işlem tesis edildi.

Ayrıca, internet üzerinden oltalama (PHİSHİNG) yöntemi ile dolandırıcılık amaçlı geliştirilen 1 web sitesi ve mobil uygulama hakkında USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) koordinesinde erişimin engellenmesi için gerekli adımların atılması sağlandı - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur İl Jandarma Komutanlığı Sanal Devriyelerde 45 Sosyal Medya Hesabını Kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur İl Jandarma Komutanlığı Sanal Devriyelerde 45 Sosyal Medya Hesabını Kapattı - Son Dakika
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