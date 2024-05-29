Burdur-Isparta kara yolu NATO yolunda tır şarampole saplandı - Son Dakika
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Burdur-Isparta kara yolu NATO yolunda tır şarampole saplandı

Burdur-Isparta kara yolu NATO yolunda tır şarampole saplandı

Burdur-Isparta kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araba yüklü tır, şarampole dalarak toprak zemine saplandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur-Isparta kara yolu NATO kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

29.05.2024 16:10
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Burdur- Isparta kara yolu NATO yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araba yüklü tır, şarampole dalarak toprak zemine saplandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur-Isparta kara yolu NATO kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Ş. (48) idaresindeki 26 EE 637 plakalı tır ve tıra bağlı üzerinde 5 adet sıfır otomobil bulunan 26 AJD 948 plakalı dorsesi; NATO kavşağını geçtikten 1 kilometre sonra yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bordur taşlarına çarpıp yol kenarındaki ağaçlık alana dalarak toprak zemine saplandı.

Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre yolunda trafik güvenliği alırken şarampolde toprağa saplanan tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Isparta kara yolu NATO yolunda tır şarampole saplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur-Isparta kara yolu NATO yolunda tır şarampole saplandı - Son Dakika
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