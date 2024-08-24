Burdur Otogarına Düşen Midibüsün Kaza Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Burdur Otogarına Düşen Midibüsün Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Burdur Otogarına Düşen Midibüsün Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Burdur otogarına girmek üzere olan bir midibüsün freni patladığı için virajı dönemeyip otogar içine düşmesi sonucu meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

24.08.2024 14:22
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Burdur otogarına girmek üzere, Isparta-Burdur karayolundan otogara dönen midibüsün freni patladığı için virajı dönemeyip 2 metrelik yükseklikten otogar içine düşmesi sonucu meydana gelen kazaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 10.52 sıralarında Burdur Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 19 yolcusu ile Isparta'dan Burdur'a gelen Mustafa S.(56) idaresindeki Burdur Egemen Turizme ait 15 SA 379 plakalı midibüs iddialara göre otogara girmek için anayoldan otogara döndüğü esnada virajda freni tutmayınca üst yoldan yaklaşık 2 metrelik yükseklikten otogar içerisindeki yan yola düştü. Kazada araç içerisine sıkışan sürücü Mustafa S. ve yolcular Nurten H.(25), Özlem Ş.(33), Demet K.(26), Betül A.(28), Dilara P.(22), Hüseyin Ö.(19), Taner A.(20), Doğan T.(26), Tuana B.Ş.(11), Hasan H.K.(8) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında açılan otobüs kapısından çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüsteki diğer 9 yolcunun ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Otobüs ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde otobüsün yaklaşık 2 metre yükseklikten düştüğü görüldü. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur Otogarına Düşen Midibüsün Kaza Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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