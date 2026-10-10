Burdur Yeşilova'da 3 araçlı kazada ağır yaralanan kişi 2 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Burdur Yeşilova'da 3 araçlı kazada ağır yaralanan kişi 2 gün sonra yaşamını yitirdi

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Burdur Yeşilova\'da 3 araçlı kazada ağır yaralanan kişi 2 gün sonra yaşamını yitirdi
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Böylece, olay yerinde yaşamını yitiren kişiyle birlikte kazadaki can kaybı 2'ye yükseldi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3 aracın karıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi de 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, Perşembe günü öğle saatlerinde Yeşilova-Dereköy yolu üzerindeki Taşpınar Kavak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 ABB 395, 06 GBK 366 ve 16 TK 812 plakalı 3 araç çarpıştı. Kazada 16 TK 812 plakalı araçta bulunan Musa Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Uğur Yalçın ağır, B.Ç. ve A.Ç. ise hafif yaralandı. Diğer iki araçta bulunan H.Ş., G.Ş., S.C. ve A.R.A. da kazada hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Uğur Yalçın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti. Yalçın'ın da hayatını kaybetmesiyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Burdur Yeşilova'da 3 araçlı kazada ağır yaralanan kişi 2 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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