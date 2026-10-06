Burdur\'da haber sitesi sahibi Hasan Güraksu, \'bozuk et\' haberi nedeniyle tutuklandı

Burdur'da kendisine ait internet haber sitesinde yayımladığı bir haber nedeniyle hakkında adli işlem başlatılan Hasan Güraksu, çıkarıldığı mahkemece 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, internet haber sitesinde yayımlanan 'Devlet hastanesinde bozuk etler hastalara mı yediriliyor" başlıklı haber nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan internet haber sitesi sahibi Hasan Güraksu hakkında yakalama kararı çıktı. Yapılan işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne Güraksu, burada çıkarıldığı mahkemece 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güraksu, "Hastanede çıkan bozuk et iddiası nedeniyle tutuklandım. Adalete güveniyorum" dedi.