Balıkesir\'deki anız yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Pelitköy Mahallesi Taş Ocağı mevkisinde çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 2 araç ve 5 personel ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ve 7 personel sevk edildi. Ekipler, tarlayı kaplayan alevleri 1,5 saatlik çaba sonucunda saat 16.30 sırasında kontrol altına aldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlanırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR