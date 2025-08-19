Burhaniye\'de Kaza: Sürücü Yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada, araçta sıkışan sürücü M.Ö itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 10 AAE 994 plakalı otomobil Burhaniye Devlet Hastanesi Kavşağında yoldan çıkarken, zeytin ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü M.Ö. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. - BALIKESİR