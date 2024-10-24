Burhaniye'de Tek Taraflı Kaza: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de Tek Taraflı Kaza: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Burhaniye\'de Tek Taraflı Kaza: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tek taraflı kaza sonrasında otomobil içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye sevk edildi.

24.10.2024 09:37  Güncelleme: 09:40
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tek taraflı kaza yaptı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolunda S.İ. idaresindeki 35 TLV 18 plakalı otomobil tek taraflı kaza yaptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine araç içinde sıkışan sürücü S.İ. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirilği kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü 112 ekiplerine telim edilerek hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burhaniye'de Tek Taraflı Kaza: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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