Burhaniye'de Turizm Sezonu İçin Alınacak Tedbirler Görüşüldü - Son Dakika
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Burhaniye'de Turizm Sezonu İçin Alınacak Tedbirler Görüşüldü

Burhaniye\'de Turizm Sezonu İçin Alınacak Tedbirler Görüşüldü

Burhaniye'de turizm sezonunun başlamasıyla trafik tedbirleri ve suda boğulma olayları gibi konular üzerine alınacak tedbirler toplantıda görüşüldü. Toplantıda, vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması, trafik ve otopark sorununun önlenmesi, sağlıklı yüzme koşullarının sağlanması ve suda boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

15.05.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Burhaniye de, yaz aylarında turizm sezonunun başlamasıyla başta trafik tedbirleri ve suda boğulma olayları olmak üzere alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantı, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında ilgili kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; turizm sezonunun başlamasıyla yaz aylarında ilçeye gelecek olan yazlıkçılar, tatilciler ve günübirlik gelen ziyaretçilerin oluşturacağı yoğunluğa karşı vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması, trafik ve otopark sorunu yaşanmaması, vatandaşların sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini ve suda boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirler görüşülerek yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, Sahil güvenlik ve Bot Komutanı Ozan Çatık, Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın, İlçe Tarım Müdürü Songül Aydın ve Turizm Büro Sorumlusu Ahmet Taşçı katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burhaniye'de Turizm Sezonu İçin Alınacak Tedbirler Görüşüldü - Son Dakika

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