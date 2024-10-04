Burhaniye'de Zeytinliklere Jandarma Koruması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burhaniye'de Zeytinliklere Jandarma Koruması

Zeytin hasadı sezonunda hırsızlık önlemek için Burhaniye'de jandarma devriyesi başlatıldı.

04.10.2024 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de zeytinliklere jandarma koruması

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı başlarken, hırsızlığın önlenmesi için de bir dizi önlemler alındı. Burhaniye Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile İl Jandarma Komutanlığı Komando Timleri zeytinliklerde devriye başlattı.

Burhaniye'de zeytinde var yılı yaşanırken, hasat sezonu da başladı. Zeytin hırsızlığının önlenmesi için Burhaniye Jandarma Komutanlığı Asayiş Ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Komando Timleri zeytinliklerde devriye gezmeye başladı. Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına bağlı kır bekçileri de jandarma ekipleri ile birlikte çalışıyor. Zeytinlik devriyesinde havadan dron ile gözetleme faaliyeti de gerçekleştiriliyor. Komando ve asayiş ekiplerinin hasat sonuna kadar görev yapacağı açıklandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Hırsızlık, Balıkesir, Burhaniye, Jandarma, Güvenlik, Ekonomi, Komando, 3-sayfa, Asayiş, Zeytin, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burhaniye'de Zeytinliklere Jandarma Koruması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:26 Bosna Hersek’te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:50 İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a İsrail saldırısından önce Lübnan’ı terk etmesi için uyarıda bulundu İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a İsrail saldırısından önce Lübnan'ı terk etmesi için uyarıda bulundu
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 01:10:59. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Zeytinliklere Jandarma Koruması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement