Bursa-Balıkesir Orman Yangını Büyüyor

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Bursa ile Balıkesir il sınırı arasındaki orman yangını büyüyerek devam ediyor. Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri ile Bursa'nın Büyükorhan ilçeleri sınırındaki 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye için hazır bekletiliyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi sınırındaki Osmanlar, Mazlumlar, Piribeyler ve Adaören mahalleleri arasında saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 100 araç 17 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 helikopter, 12 iş makinası 350 personel ile karadan ve havadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri ile Bursa'nın Büyükorhan ilçeleri sınırındaki 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye için hazır bekletiliyor. - BURSA