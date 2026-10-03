Büyükorhan\'da kaybolan 61 yaşındaki kadın 3 gün sonra ormanlık alanda bulundu

Büyükorhan'da kaybolan 61 yaşındaki kadın 3 gün sonra ormanlık alanda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükorhan'daki Aktaş Mahallesi'nden 30 Eylül'de ayrılan Fatma Aybey için AFAD koordinasyonunda 124 personelle yürütülen arama sonuç verdi. Termal dron ve İHA'ların da kullanıldığı çalışmada dronla tespit edilen 61 yaşındaki kadının köy arazisindeki bahçelerde meyveyle beslendiği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan Aybey hastaneye götürüldü.
Bursa'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki zihinsel engelli kadın, dron destekli arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda bulundu.
Olay, Büyükorhan ilçesi Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Aybey (61), 30 Eylül'de saat 14.30 sıralarında evinden ayrıldı. Dağlık araziye doğru ilerlediği görülen Aybey'den haber alınamayınca ailesi ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
124 PERSONEL, TERMAL DRON VE ARAMA KÖPEKLERİ
Arama kurtarma çalışmalarını AFAD koordine ederken, jandarma ekipleri de kayıp kadının bulunması için mahalledeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ormanlık alanlar, köy çevresi ve arazi ekipler tarafından tek tek tarandı. 124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalarda, dron, İHA, termal dron, ATV ve arama köpeklerinden de yararlanıldı.
3 GÜN MEYVE YİYEREK HAYATTA KALDI
AFAD, JAK ve çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinin yürüttüğü çalışmalar sırasında Fatma Aybey, dron ile ormanlık alanda tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, Aybey'i köydeki bir çobanın yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Aybey'in, kayıp olduğu 3 gün boyunca köy arazisindeki meyve bahçelerinde meyve yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Aybey, tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edilerek Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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