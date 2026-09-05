Bursa Büyükorhan'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı, ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Bursa Büyükorhan'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı, ekipler seferber oldu

Bursa Büyükorhan\'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı, ekipler seferber oldu
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Danacılar köyü yakınlarında tarım alanlarında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Danacılar köyü yakınlarında tarım alanlarında çıkan yangın ormana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köylüler de yangın söndürme çalışmasına destek veriyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Danacılar köyü yakınlarında ot yangını çıktı. Alevlerin ormanlık alana doğru ilerlemesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık istasyonlarından toplam 5 araç sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de Orhaneli ilçesine bağlı Baloğlu ile Büyükorhan Danacılar köyleri arasında ormana sirayet eden yangına karadan ve havadan müdahaleye başladılar.

İtfaiye ve orman ekiplerinin yangınla mücadelesi sürerken, bölge sakinlerinin de tankerlerle söndürme çalışmasına destek vermesi istendi.

Kaynak: İHA

Büyükorhan, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Ormana, Tarım, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Büyükorhan'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı, ekipler seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükorhan'da tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı, ekipler seferber oldu - Son Dakika
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