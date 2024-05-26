Bursa Büyükşehir Belediyesi Kahve Sohbetleri Gecesi Düzenledi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Kahve Sohbetleri Gecesi Düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kahve Sohbetleri Gecesi Düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kahve sohbetleri gecesi', İpek Han'ın tarihi atmosferinde vatandaşlara keyifli bir akşam geçirme imkanı sağladı. Büyükşehir Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası'nda kahvenin lezzetini tarihin dokusuyla buluşturdu.

26.05.2024 09:52  Güncelleme: 10:01
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Kahve sohbetleri gecesi', vatandaşlara 6 asırlık İpek Han'ın tarihi atmosferinde kahvelerini yudumlayarak keyifli bir akşam geçirme imkanı verdi. Eşi Seden Bozbey'le birlikte kahve sohbetlerine katılan Başkan Mustafa Bozbey, "Kahve bir bahane. Asıl olan gönül sohbetlerimiz" dedi.

Bursa'yı gastronomi turizminde de öne çıkarmak amacıyla Türk Mutfağı Haftası'nda birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, tarihin dokusunu kahvenin lezzetiyle buluşturdu. 15'inci yüzyılda Hacı İvaz Paşa tarafından yaptırılan İpek Han'ın önündeki yeni meydan, Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği 'Kahve sohbetleri gecesi'ne ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi turist rehberlerinin anlattığı Tarihi Hanlar Bölgesi'nin hikayelerini keyifle dinleyen Bursalılar, hikayeler arasından sorulan sorulara doğru cevap vererek hediyeler de kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de kahve sohbetlerine eşi Seden Bozbey ile birlikte katıldı. Programa, Başkan Mustafa Bozbey'in yanı sıra Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Dış İlişkiler Daire Başkanı Pınar Işıkyıldız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Tarihe keyifli bir yolculuk yapacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül sohbet ister, kahve bahane' sözüyle konuşmasına başladı. Tarihin esintisiyle kahvenin lezzetini Kahve sohbetleri gecesi'nde buluşturduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 40 yıl hatırlı kahvelerin mekanında buluştuklarını hatırlattı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 700 yıllık Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin Osmanlı'nın ilk çarşılarından olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Hanlar Bölgesi bugün de sosyal hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Tarih boyunca farklı kültürlere ve sosyal yaşantıya sahip insanların sohbet ettiği, dertlerini paylaştığı, gazete okuduğu, tavla oynadığı bu bölgede kahve vazgeçilmez bir simgedir. Kahve, Osmanlı'dan günümüze uzanan tamamlanan işlerin yorgunluğunu attığımız, bayramların, kız isteme merasimlerinin, mutlu anların keyfini paylaştığımız kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Bu gece kahvelerimizi yudumlarken hem kültürel mirasımızı yaşatacak hem de güzel sohbetler eşliğinde keyifli anlar geçireceğiz. Kahve kültürünün farklı yönlerini tanıyacak, geleneksel tatlarımızı yeniden keşfedecek, tarihe keyifli bir yolculuk yapacağız. Kahve bir bahane. Asıl olan gönül sohbetlerimiz. Geleneklerimizin ve kültürümüzün yaşatılmasıdır. Herkese afiyet olsun. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Türk Mutfağı Haftası'nın tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da keyifli programlarla kutlandığını dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Türkiye'nin en lezzetli haftası olan Türk Mutfağı Haftası'nı dolu dolu programla geçirdiklerini söyledi. Gastronominin artık turizm ve kültürün tanıtılmasında önemli bir etken olduğunu anlatan Özer, Türk kahvesinin sadece bir içecek değil kültür olduğunu belirterek, bu değeri tanıtmanın önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından konuklara kahve ikramında bulunuldu. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin büyüleyici atmosferinde kahvelerini yudumlayan vatandaşlar, tarihi bölgede huzur dolu bir akşam geçirdi. Bursalılarla birlikte kahvesini yudumlayan Başkan Bozbey, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi.

Program, Kahve eksperi ve barista eğitmeni Mehmet Koray Eroğlu'nun 'Gelenekten geleceğe kahve kültürü söyleşisi' ve kahve sunumuyla devam etti. Hacivat ve Karagöz gösterisinin ardından Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçılarının konser verdiği gecede, Bursalılar Türk kahvesi eşliğinde keyifli saatler yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Büyükşehir Belediyesi Kahve Sohbetleri Gecesi Düzenledi - Son Dakika

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