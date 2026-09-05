Bursa Büyüorhan'da tarım alanından ormana sıçrayan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bursa Büyüorhan'da tarım alanından ormana sıçrayan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı

Bursa Büyüorhan\'da tarım alanından ormana sıçrayan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı
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Bursa'nın Büyüorhan ilçesi Baloğlu köyü yakınlarında tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. 4 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda personelin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın orman ve büyükşehir itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Baloğlu köyü yakınlarında tarım alanlarında çıkan yangın ormana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köylüler de yangın söndürme çalışmasına destek verdi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 76 personel ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 5 itfaiye aracı ile 30'dan fazla personel müdahale etti.

Yangın 1,5 saatte kontrol altına alınırken, alevlerin bastırılmasında yakındaki Büyükorhan göletinden su alan 4 helikopterin başarılı müdahalesi büyük rol oynadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Helikopter, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Ormana, Tarım, Yaşam, Bursa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Büyüorhan'da tarım alanından ormana sıçrayan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyüorhan'da tarım alanından ormana sıçrayan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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