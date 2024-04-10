Bursa'da bir oto acentesi; satılan araçları müşterilere teslim etmek için listelerken, 1.5 milyon lira değerindeki bir ticari aracın olmadığı fark etti. İhbar üzerine harekete geçen polis, aracı çalan şüphelinin başka suçtan cezaevine girdiğini tespit etti. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir oto acentesinde satışı yapılan araçlar personeller tarafından açık otoparkta teslim edilmek üzere sayılmaya başladı. Müşterileri bekleyen araçlar bir bir taşınırken, aralarında teslimi için bekleyen 2023 model 1.5 milyon değerindeki aracın olmadığı fark edildi. Ne yapsalar da aracı bulamayan çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, izlediği güvenlik kameralarında aracın gece saatlerinde çalındığını tespit etti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın şüphelisi, C. T. (51), M.T. (42), M.A. (54) ve S.T.' yi (45) gözaltına aldı. Başlatılan tahkikatta 4 şüphelinin aracı Muhammet A.'dan aldığı tespit edildi. Olayın asıl faili olan Muhammet A.'yı (23) bulmak için kolları sıvayan ekipler, şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra başka bir suça bulaştığı ve cezaevine girdiğini tespit etti.
Öte yandan, Muhammet A.'nın aracı çaldıktan sonra parçalatmak için C. T., M.T., M.A. ve S.T. ile irtibata geçtiği öğrenildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, cezaevinde olan Muhammet A. ise tekrar hakim karşısına çıkacak.
Aracı Yıldırım ilçesi Mollarap Mahallesi'nde bulan polis ekipleri, çalıntı plakalar da elegeçirdi. Gerekli işlemlerin ardından araç oto acentesine teslim edildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da 1.5 Milyon Değerindeki Ticari Araç Çalındı - Son Dakika
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