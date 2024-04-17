Bursa'da 1 Milyon 350 Bin TL Değerinde Kaçak Parfümler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da 1 Milyon 350 Bin TL Değerinde Kaçak Parfümler Ele Geçirildi

Bursa\'da 1 Milyon 350 Bin TL Değerinde Kaçak Parfümler Ele Geçirildi

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından durdurulan araçta yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan çeşitli markalara ait kaçak parfümler ele geçirildi. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, alınan bir istihbari duyum üzerine şüpheli bir aracı durdurarak içerisindeki şüphelileri gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 4 adet koli içerisinde 450 adet kaçak parfümler bulundu. Gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldı.

17.04.2024 11:33
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Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından durdurulan araçta yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan çeşitli markalara ait kaçak parfümler ele geçirildi.

Olay, 7 Nisan günü saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik İlçe Jandarma Komutanlığı timleri alınan bir istihbari duyum üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüpheli olarak değerlendiren bir aracı durduran timler, araçta bulunan dolandırıcılık suçundan 3 adet kaydı olan P.I. (30) ve E.İ.'yi (29) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Alınan izinlerinde ardından araçta yapılan aramada 4 adet koli içerisinde yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan çeşitli markalara ait 450 adet kaçak parfümler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 1 Milyon 350 Bin TL Değerinde Kaçak Parfümler Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 1 Milyon 350 Bin TL Değerinde Kaçak Parfümler Ele Geçirildi - Son Dakika
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