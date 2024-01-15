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Bursa'da 10 Büyükbaş Hayvanın Telef Olduğu Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Bursa'da 10 Büyükbaş Hayvanın Telef Olduğu Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Bursa'da bulunan 2 katlı ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef olurken, yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı. Ahır sahibi Mustafa Güney, olayın gece olmasının faciaya sebep olduğunu belirtti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

15.01.2024 - 17:02,  Güncelleme: 17:10
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Bursa'da 10 büyük baş hayvanın telef olduğu yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ahırın sahibi o anları anlattı:

"Ufak bir kıvılcımla başladı, gece olunca kimse görmeyince yangın büyüdü"

BURSA - Bursa'da büyükbaş hayvanların bulunduğu 2 katlı ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef olurken, yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı. Ahır sahibi Mustafa Güney, olayın gece olmasının faciaya sebep olduğunu söyledi.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İğde Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Güney'e ait 2 katlı ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Ahşap ahır, kısa sürede samanların tutuşmasıyla adeta alev topuna dönerken; ihbar üzerinde bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alırken; zaman zamanda çökmeler meydana geldi. Yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Olayın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

Ahırın sahibi Mustafa Güney zararının yaklaşık 1 milyon lira olduğunu söyleyerek şöyle devam etti, "Gece 2 civarında çıkan yangını komşularımız haber verdi. Ama iş işten geçmişti ve yangın büyümüştü. Biz birazcık müdahale ettik ama yeterli gelmedi. Zararım yaklaşık 1 milyon lira civarında. Kimseden şüphelenmiyoruz ama elektrik kontağından şüpheleniyoruz. Ufak bir kıvılcımla başlamış, gece olunca kimse görmemiş yangın büyümüş. Saat 19.30 civarında hayvanlara baktık, bir sorun yoktu" dedi.

Ahırın alev alev yanma anı ise mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa\'da 10 Büyükbaş Hayvanın Telef Olduğu Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 10 Büyükbaş Hayvanın Telef Olduğu Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 10 Büyükbaş Hayvanın Telef Olduğu Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı - Son Dakika
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