Bursa\'da 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

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11 kaçak göçmen jandarmadan kaçamadı

BURSA - İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 7 Afganistan 4 Suriye uyruklu şahsı yakaladılar.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu şahısların olduğunu tespit ettiler. 7 Afgan yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındılar.

İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde de 4 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

11 şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildiler.