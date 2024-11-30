11 kaçak göçmen jandarmadan kaçamadı
BURSA - İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 7 Afganistan 4 Suriye uyruklu şahsı yakaladılar.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu şahısların olduğunu tespit ettiler. 7 Afgan yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındılar.
İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde de 4 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.
11 şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildiler.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da 11 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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