Bursa'da 12 Katlı İnşaatın En Üst Katı Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Bursa'da 12 Katlı İnşaatın En Üst Katı Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan 12 katlı bir inşaatın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

11.06.2024 10:28
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Bursa'da 12 katlı bir inşaatın en son katı, alevlere teslim oldu. itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı bir inşaatın en üst katından yükselen dumanlar, biranda alev topuna döndü. Kısa sürede daireyi saran alevler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin anında müdalesiyle yangını söndürdü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 12 Katlı İnşaatın En Üst Katı Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 12 Katlı İnşaatın En Üst Katı Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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