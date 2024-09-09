Bursa'da 14 Yaşındaki Çocuk Havaya Ateş Açtı - Son Dakika
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Bursa'da 14 Yaşındaki Çocuk Havaya Ateş Açtı

Bursa\'da 14 Yaşındaki Çocuk Havaya Ateş Açtı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 14 yaşında olduğu tespit edilen çocuk, elindeki tabancayla balkondan havaya defalarca ateş açtı. Polis, görüntüler üzerine harekete geçerek çocuğu kısa sürede yakaladı.

09.09.2024 13:28
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde 14 yaşında olduğu tespit edilen çocuk, elindeki tabancayla balkondan havaya defalarca ateş açtı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, çocuk şahsı kısa sürede yakaladı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Muhammed K., evinin balkonundan tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. Yaşananları "piyasa çocuk dolu, izlemeye devam edin Şampiyon geri döndü" sözleriyle sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin büyümesi ve tepki görmesi üzerine Muhammed K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olayla kullanılan tabancaya el konulurken Muhammed K.'nın Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 14 Yaşındaki Çocuk Havaya Ateş Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 14 Yaşındaki Çocuk Havaya Ateş Açtı - Son Dakika
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