Bursa\'da 183 Bin Öğrenciye Yangın Güvenliği Eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca muhtemel yangın ve acil durumlara karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla 332 okulda 183 bin 665 öğrenciye yangın güvenliği eğitimi verildi.

Bursa'da Haziran ayında 1474'ü yangın 1461'i kurtarma olmak üzere toplam 3 bin 139 olaya müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, eğitim çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nce 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı içerisinde 332 okulda 183 bin 665 öğrenci ve 12 bin 765 okul personeline temel yangın eğitimi verildi. Yangın anında ve ev kazalarına karşı nasıl davranılması gerektiğinin anlatıldığı eğitimlerde, farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yangın hortumu kullanımı gibi müdahale teknikleri, uygulamalı olarak gösterildi. Acil durumlarda uygulanması gereken tahliye prosedürleri ve yangın anında doğru davranış biçimlerinin de anlatıldığı eğitimlere, öğrenciler de meraklı sorularıyla eşlik etti. - BURSA