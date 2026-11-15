Bursa\'da 2 firari hükümlü yakalandı, cezaları toplam 27 yıl 11 ay 15 gün

Bursa'da 2 firari hükümlü yakalandı, cezaları toplam 27 yıl 11 ay 15 günGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bursa'da düzenlediği operasyonda, toplam 27 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında toplam 27 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y. ile hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 9 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.
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