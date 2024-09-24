Bursa\'da 200 Bin Liralık Kaçak Gözlük Ele Geçirildi

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Bursa'da Mudanya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sırasında 200 bin lira değerinde çeşitli markalarda gözlükler ele geçirildi.

Bursa'da emniyet ekipleri, ülkeye kaçak yollarla güneş gözlüğü, kargo yoluyla getirilerek piyasaya sürüleceğini konusunda aldığı duyum sonrası gerçekleştirdiği çalışmalar sonunda paketlenmiş halde 163 adet çeşitli lüks markalara ait toplam 200 bin lira değerinde gözlük ele geçirdi. Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda kaçak ürünlerin B.T. isimli şahıs tarafından getirildiğini tespit ederek kendisini gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA