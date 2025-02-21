Bursa'da 25 Araç Zincirleme Kaza Yaptı

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Karlı yolda araçların birbirine çarptığı anlar kameraya yansıdı: 25 araç birbirine girdi

BURSA - Bursa'da kar yağışı sebebiyle İstanbul- İzmir Otobanında 25 araç birbirine girdi. Kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa Şehir Hastanesi mevki İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarptı. Kaza nedeniyle duramayan 25 araç birbirine girince zincirleme kaza meydana geldi. Kaza anları kameraya anbean yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle kilometrelerce kuyruk oluşurken, yaşanan olayda can kaybı ve ciddi yaralanma meydana gelmemesi sevindirdi. Kaza anı ise kameraya anbean yansırken, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası trafik normale döndü

Yetkililer yağış nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.