Bursa'da 250 milyon liralık alacak iddiasıyla ofise ateş açan firma sahibi yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 250 milyon liralık alacak iddiasıyla ofise ateş açan firma sahibi yakalandı

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Bursa Nilüfer'de Babylon satış ofisine silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre 250 milyon liralık alacağını tahsil edemediği için ofise tabancayla ateş açan taşeron firma sahibi gözaltına alınırken saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı, ofiste maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapımı devam eden inşaat projesinin Babylon satış ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Projede demir işlerini üstlenen taşeron firmanın sahibi İ.B., iddiaya göre 250 milyon liralık alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle satış ofisine tabancayla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, firma sahibi gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Babylon satış ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat projesinin demir işlerini üstlenen taşeron firmanın sahibi İ.B., yaklaşık 250 milyon liralık alacağının ödenmediğini öne sürerek satış ofisine geldi. Yanında getirdiği tabancayla ofise ateş açan firma sahibi, çevrede paniğe neden oldu. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, satış ofisinin camlarında ve yapıda maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan ve kırılmış cam parçaları görüldü. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren firma sahibi İ.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Bursa NilüferGüvenlik3. SayfaBabylonGüncelBursaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 250 milyon liralık alacak iddiasıyla ofise ateş açan firma sahibi yakalandı - Son Dakika
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