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Bursa'da 3 katlı binanın en üst katı alev alev yandı

BURSA - Bursa'da 3 katlı binanın 3. katı alev alev yandı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin en üst katında başladı. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.