Bursa\'da 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı. Tayyar Türkeş'in yurtdışına kaçtığı belirlenirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da 8 kişinin halen arandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in (Yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildiğini kaydetti.
Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandığını da belirten Bakan Yerlikaya şu ayrıntıları paylaştı:
"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize Suç Örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin; resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektirdikleri, sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan şahıslar hakkında karar verdikleri ve bunun karşılığında para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak, şiddet ve cebir yolu ile alacakları temin ettikleri, silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve şahıslardan tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tüfek ve 1 adet suikast kalem tabanca ile çok sayıda çelik yeleğe el konuldu.
Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle."
Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, TCK'nın 220. Maddesi ve Nitelikli Yağma' suçlarından
yürütülen soruşturmalar kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ayrı suç örgütüne mensup 55 şüpheliye yönelik Bursa Merkez ve Gemlik ilçemizde 24.02.2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; Suç örgütü elebaşları B.Ç.,O.D. olmak üzere 47 şüpheli yakalanmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir. Diğer suç örgütü lideri M.T.T. dahil olmak üzere 8 şüpheliyi yakalama
çalışmaları devam etmektedir. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda; 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kalem tabanca, 4 adet kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca olmak üzere toplam 15 adet tabanca, 13 adet av tüfeği, 1 adet çelik yelek, çok sayıda fişek ve
bir miktar para ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verilecektir" - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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