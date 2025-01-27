Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Geniş Video İzle

Bursa'da 4.0 büyüklüğündeki deprem, Uludağ Üniversitesi'nde paniğe yol açtı.

27.01.2025 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da deprem anı kamerada

Nilüfer'deki deprem Uludağ Üniversitesi'ndeki hasta ve hasta yakınlarında paniğe yol açtı

BURSA - Bursa'da öğle saatlerinde 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Nilüfer ilçesindeki deprem özellikle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınları arasında paniğe yol açtı. Deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı.

Deprem anında binalarda bulunanlar kendilerini dışarıya attılar. Sarsıntı en çok Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınlarını etkiledi. Vatandaşlar acil önünde kısa süreli toplandılar.

Merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde eğitim kurumlarının bulunduğu binadakiler de kendilerini dışarı attılar. Bir eğitimci kedilerini de alıp dışarıya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar hemen kendisini dışarıya attılar.

Paniğin geçmesiyle vatandaşlar yeniden evlerine ve işyerlerine girdiler

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Uludağ Üniversitesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Deprem, Sağlık, Dünya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:59:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.