Bursa'da 450 bin TL'lik ziynet hırsızlığı şüphelisi 35 kamera görüntüsüyle yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 450 bin TL'lik ziynet hırsızlığı şüphelisi 35 kamera görüntüsüyle yakalandı

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Bursa\'da 450 bin TL\'lik ziynet hırsızlığı şüphelisi 35 kamera görüntüsüyle yakalandı
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Osmangazi'de kart-film yöntemiyle açtığı evden yaklaşık 450 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli, 35 güvenlik kamerasının incelenmesiyle yakalandı. Hakkında 28 suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evin kapısını kart-film yöntemiyle açarak yaklaşık 450 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan şüpheli, 35 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu yakalandı. Hakkında 28 suç kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bursa'da evden hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 450 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı olayın şüphelisini yakaladı. Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, bir ikametin kilitli olmayan kapısının kart-film yöntemiyle açılması sonucu eve giren kişi, yaklaşık 450 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kaçtı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olay yeri, çevresi ve şüphelinin kaçış güzergahları üzerindeki 35 ayrı güvenlik kamerasına ait görüntüler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen ve hakkında 28 suç kaydı bulunan U.A. isimli şüphelinin sürekli adres değiştirdiği tespit edildi.

4 adreste 12 daireye eş zamanlı operasyon

Şüphelinin yakalanması amacıyla 4 adreste bulunan 12 daireye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan U.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
Osmangazi3. SayfaGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 450 bin TL'lik ziynet hırsızlığı şüphelisi 35 kamera görüntüsüyle yakalandı - Son Dakika
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