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Bursa'da 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarını çalan hırsızlar yakalandı

Bursa'da bulunan 527 yıllık tarihi Meydancık Camisi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, caminin kurşun levhalarını çalan şüpheliler polis operasyonuyla yakalandı. İmamın durumu polise bildirmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa\'da 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarını çalan hırsızlar yakalandı
23.01.2024 - 11:56,
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Bursa'da 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarını çalan hırsızlar polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Meydancık Camisi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih döneminde Kazzazoğlu Sole Mehmet Paşa tarafından 1497 yılında yaptırılan camide görev yapan imam Mehmet Ç. (57) çatıda bulunan kurşun levhaların olmadığı gördü. İmamın durumu polise bildirmesi üzerine Yıldırım ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım SÖS Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerinde bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin camiden biraz uzaklaştıktan sonra ticari taksiye binerek merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir hurdacıya kurşun levhayı 700 lira karşılığında sattıklarını tespit etti. Harekete geçen ekipler hurdacıya giderek kurşun levhayı geri alırken şüphelilerin kimlik tespitini de yaptı. Şüphelilerin oradan da yine aynı ilçede bulunan Demirkapı Mahallesi'ne gittiklerinin tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonla Ç.F. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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