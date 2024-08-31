Bursa'da Güven Timleri, 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı - Son Dakika
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Bursa'da Güven Timleri, 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı

Bursa\'da Güven Timleri, 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı

Bursa'da Güven Timleri, çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı. Zanlının üzerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, hassas terazi, metamfetamin ve 10 bin 500 lira para ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.08.2024 10:14
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Bursa'da Güven Timleri, çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği timleri, durumundan şüphelendiği A.K.'yi durdurdu. Yapılan sorgulamasından "silahlı yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından ise aranması olduğu tespit edildi. A.K. üzerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Güven Timleri, 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı - Son Dakika

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