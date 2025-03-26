Bursa'da ağır kaza: Otomobil tıra girdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da ağır kaza: Otomobil tıra girdi

Bursa\'da ağır kaza: Otomobil tıra girdi

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdi, sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

26.03.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdiği kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesinde Yakın Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 16 EK 629 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tırın altına girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü B.K.'yi araçtan çıkararak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol, bir süre tek şeritten trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım, Otomobil, 3-sayfa, Ulaşım, bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da ağır kaza: Otomobil tıra girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de ’Paçavra’ Tartışması: İYİ Partili Çömez’den DEM Partili Sakık’a Tepki TBMM'de 'Paçavra' Tartışması: İYİ Partili Çömez'den DEM Partili Sakık'a Tepki
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de ’Paçavra’ Tartışması: İYİ Partili Çömez’den DEM Partili Sakık’a Tepki TBMM'de 'Paçavra' Tartışması: İYİ Partili Çömez'den DEM Partili Sakık'a Tepki
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 00:11:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da ağır kaza: Otomobil tıra girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement